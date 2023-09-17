«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Зенит» разгромно победил «Рубин» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На восьмой минуте забил нападающий Вильзон Изидор. На 55-й минуте преимущество команды увеличил форвард Матео Кассьерра. Через четыре минуты отличился полузащитник Клаудиньо, доведя счет до разгромного.

После восьми матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Рубин» располагается на 13-м месте, имея в активе шесть очков. Лидирует «Краснодар» с 18 очками.

В следующем матче «Спартак» примет столичный «Локомотив» 24 сентября. «Рубин» днем позднее на выезде сыграет с воронежским «Факелом».