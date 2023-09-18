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19:41, 18 сентября 2023Бывший СССР

Латвия выгонит тысячи проживающих в стране россиян

Латвия выгонит тысячи проживающих в стране россиян из-за языкового экзамена

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Латвия выгонит тысячи проживающих в стране россиян из-за экзамена по латышскому языку для продления вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщила представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе в эфире телеканала TV3.

«Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберется примерно 3600 — придется покинуть Латвию», — сказала Розе.

Ранее сообщалось, что около 6000 граждан России, которые проживают в Латвии, получат письмо с просьбой покинуть страну. Глава комиссии сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак заявил, что МВД разошлет письма гражданам России, которые имеют вид на жительство в стране и не записались на экзамен по латышскому языку. При этом депутат пообещал, что правоохранительные органы не будут устраивать охоту на русских с целью депортировать их.

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    Виктория Кондратьева
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