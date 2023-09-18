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19:30, 18 сентября 2023Забота о себе

Косметолог предупредила о необратимом вреде уколов красоты с маркетплейсов

Косметолог Анточи назвала асимметрию лица последствием домашних уколов красоты

Фото: Daria Gordova / Unsplash

Асимметрия лица и фиброз — лишь немногие из осложнений домашнего использования уколов красоты с маркетплейсов, предупредила косметолог Яна Анточи. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о необратимом вреде, к которому может привести стремление сэкономить на посещении косметологических кабинетов.

Анточи назвала покупку растворов для инъекций в интернете необдуманным и рискованным решением. Так, по ее словам, у человека может возникнуть резкая аллергическая реакция на препарат. «После использования непроверенного средства можно ждать любых последствий — от высыпаний и покраснений до отека Квинке и даже анафилактического шока», — говорит она.

У каждого препарата существует не только срок годности, но и нормы хранения. Важны температурный режим, уровень влажности и освещенности и другие условия, которые не соблюдают на складах маркетплейсов

Яна Анточикосметолог

Кроме того, продолжает собеседница «Ленты.ру», каждый препарат предназначен для определенной зоны введения. Если не знать анатомию и вколоть его не туда, последствия могут быть плачевными. Например, если ввести ботокс слишком близко к бровям, есть вероятность, что они опустятся. Также могут отекать или вовсе перестать открываться глаза.

Ботулинотерапия шеи (процедура расслабляет мышцы, разглаживая тем самым морщины) в домашних условиях может привести к нарушениям глотания, изменению тональности голоса, а также затруднению поворотов шеи

Яна Анточикосметолог
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Особенно опасна нитевая подтяжка лица в домашних условиях, предупреждает Анточи. Неправильно подобранные нити могут привести к некрозу или фиброзу тканей. «Порой такие последствия исправить невозможно, а если косметолог и возьмется за это, то стоить это будет в разы дороже, чем если бы люди обращались к квалифицированному врачу до экспериментов в домашних условиях», — подвела итог косметолог.

Ранее стало известно, что россияне массово увлеклись пломбами для зубов с маркетплейсов. Неизвестную массу вставляют на место недостающих зубов, чтобы не посещать кабинет стоматолога.

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    Вера Владзиевская
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