Россияне массово увлеклись самодельными зубными пломбами с маркетплейсов

Baza: россияне скупают самодельные зубные пломбы на маркетплейсах и хвастаются результатом

Россияне увлеклись самостоятельным лечением зубов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Россияне массово скупают на маркетплейсах самодельные зубные пломбы, которые можно установить своими руками в разрушенный зуб или даже вместо недостающего зуба. Страницы товаров переполнены отзывами. Большинство покупателей довольны ноу-хау и хвастаются результатом.

Все соответствует описанию. Нужно чуть приноровиться Татьяна покупательница пломб на маркетплейсе

Покупатели не скрывают, что набор стоимостью от 190 до 390 рублей (в зависимости от количества материала) позволяет на время скорректировать недостаток внешности и сэкономить на срочном походе к стоматологу.

Попробовала зуб нарастить. Чтобы получился ближе к моему цвету, замешивала не в простой воде, а с кофе. А чтобы быстрее застыл, мороженое приложила. И вуаля, готово. Фото не могу показать, стесняюсь Дарья покупательница пломб на маркетплейсе

Однако нашлись и те, кто остался недоволен качеством самодельных пломб. «И суток не держится. Недостаточно эластична, чтобы хорошо заделать отверстие», «Растворенная в кипятке пломба превращается в гель, но он не застывает на месте пломбы и не становится временным зубом. Хоть целый день жди, хотя написано 15 минут. Так что не верю в это...» — жалуются покупатели.

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