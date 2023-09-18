Россиянам рассказали о ценах на бензин

Главред «За рулем» Кадаков: стоимость бензина в РФ останется на уровне сентября

Бензин и дизельное топливо в России до конца года не вырастут в цене, предположил в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт при этом отметил, что строить прогнозы о том, сколько будет стоить бензин в конце года, в настоящее время сложно из-за множества факторов, которые могут измениться в любой момент. По его словам, в связи с этим «неплохо было бы знать реальные шаги, которые предпримет правительство, курирующее топливно-энергетический комплекс».

Он также выразил мнение, что бензин в 2023 году дешеветь не будет, поскольку для этого нет предпосылок. По его словам, цены не вернутся на уровень 2022 года. Эксперт также предсказал, что в октябре произойдет резкое падение спроса на дизельное топливо. По его мнению, оно также не подорожает до конца года. По его словам, в России не растет количество грузового транспорта и водителей для него, поэтому и увеличения грузоперевозок прогнозировать нельзя.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что в правительстве рассматривают возможность полного временного запрета на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж. Этот вариант стабилизации ситуации на рынке может выступить альтернативой идее ввести заградительную пошлину в размере 250 долларов за тонну. Ее озвучивали на совещании у вице-премьера Александра Новака 15 сентября. В настоящее время рост розничных цен и дефицит топлива наблюдается в десятках регионов страны.