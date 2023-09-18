Топливо на московских заправках вновь подорожало

МТА: все сети АЗС в Москве вновь повысили цены на дизельное топливо

В России вновь выросли розничные цены на топливо — средневзвешенная стоимость дизеля на московских заправках за неделю с 11 по 18 сентября выросла на 47 копеек, до 62,13 рубля за литр. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация (МТА) в еженедельной аналитике.

При этом цены увеличились на всех восьми сетях АЗС, которые входят в обзор МТА. Сильнее всего дизельное топливо подорожало на «НефтьМагистрали» — на 2 рубля, до 68,19 рубля за литр. Стоимость литра дизеля на Татнефти повысилась на 57 копеек, до 61,06 рубля, на заправках «Роснефти» и Teboil этот вид топлива стал дороже на 0,5 рубля, средние цены за неделю составили 61,53 и 62,32 рубля за литр соответственно.

Ускорился рост и цен на бензин. Марка Аи-92 на столичных АЗС за неделю в среднем подорожала на 20 копеек, до 50,76 рубля за литр, Аи-95 — на 23 копейки, до 56,30 рубля за литр. На прошлой неделе цены увеличились на 11 и 12 копеек соответственно.

Ранее источник в правительстве России сообщил, что кабмин предложил два варианта стабилизации цен на топливо. Рассматривается возможность запрета экспорта нефтепродуктов на некоторый срок для насыщения рынка или увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну. При этом при повышении пошлины этот платеж вернется добросовестным экспортерам, которые поставляют на внутренний рынок процент нефтепродуктов, определенный постановлением.

Позднее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство может ввести полный временный запрет на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж в качестве альтернативы заградительной экпортной пошлине.