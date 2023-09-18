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07:30, 18 сентября 2023Ценности

Стилистка перечислила провоцирующую появление целлюлита одежду

Стилистка Бронштейн: легинсы, узкие джинсы и высокие носки вызывают целлюлит

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Звездная стилистка Лалла Бронштейн перечислила одежду, которая провоцирует появление целлюлита. Соответствующий материал публикует издание The Sun.

В первую очередь эксперт рассказала, что на протяжении многих лет одной из главных модных тенденций были обтягивающие вещи. Однако, по словам специалистки, такие предметы гардероба вызывают неровности на коже из-за нарушения кровообращения.

Так, в список вошли легинсы, облегающие платья с длинными рукавами, узкие джинсы и носки выше колена. «Джинсы скинни с высокой талией, которые придают точеные формы вашему телу, — это здорово. Но поскольку джинсы сделаны из прочной ткани и имеют очень узкую посадку, они вызывают появление целлюлита. Носки также нарушают кровоток, замедляя процессы организма», — пояснила Бронштейн.

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Собеседница издания также отметила вредящие коже колготки наименьшей плотности, одежду для фитнеса и кэтсьюты (предмет одежды в виде разновидности комбинезона, плотно облегающего тело — прим. «Ленты.ру»).

Вместо упомянутых изделий Бронштейн предложила выбирать прямые джинсы, оверсайз-рубашки и свободные комбинезоны из натуральных тканей. Такие вещи обеспечивают свободу движений и комфорт. «Это универсальные предметы гардероба, которые не требуют много времени на сочетание между собой и выглядят очень стильно», — заключила она.

Ранее в сентябре стилист Анна Бадаева раскрыла россиянам один предмет гардероба, который визуально стройнит. Специалистка рассказала, что зрительно убрать лишние килограммы поможет пальто подходящей модели.

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    Екатерина Ештокина
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