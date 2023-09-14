Россиянам раскрыли визуально стройнящий предмет гардероба

Cтилист Анна Бадаева: пальто светлых оттенков без декора визуально стройнит

Cтилист Анна Бадаева раскрыла россиянам один предмет гардероба, который визуально стройнит. Соответствующую информацию публикует «Городовой».

Специалистка рассказала, что зрительно убрать лишние килограммы поможет пальто подходящей модели. Для удачного образа она посоветовала выбирать изделия без дополнительных декоративных элементов в виде акцентных молний, пуговиц и накладных карманов, поскольку они искажают пропорции тела. Помимо этого, эксперт уточнила, что лучше выбирать пальто светлых оттенков.

«Широкий просторный крой со спущенной линией плеч визуально нивелирует лишние объемы. Главное, чтобы пальто не заканчивалось в месте наибольшего расширения вашей фигуры, например, в области бедер или середине голени», — подчеркнула Бадаева.

Вдобавок собеседница издания отметила, что пояс использовать необязательно. «А что касается принтов, то лучше сделать выбор в пользу крупных и менее контрастных узоров», — заключила она.

Ранее в сентябре стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на осень 2023 года. По словам эксперта, в текущем сезоне вновь будут актуальны популярные в течение года фасоны. Например, брюки из денима прямого кроя и штаны, расклешенные от колена или от бедра.

