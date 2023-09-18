МИД России отреагировал на недопуск журналистов на пресс-конференцию Макрона

МИД России вызвал посла Франции из-за недопуска СМИ на пресс-конференцию Макрона

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России после того, как журналистов российских СМИ не пустили на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона на G20. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что корреспонденту РИА Новости и главному редактору издания «Russia-News» в грубой форме отказали в допуске на пресс-конференцию.

«C российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу», — подчеркнули в министерстве, реагируя на произошедший инцидент.

В заявлении заявили, что отказ организаторов извиниться за инцидент и попытку отнять у журналистов телефоны, на которые они снимали происходящее, служит доказательством «твердого намерения Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации».

Отмечается, что во время беседы послу указали на то, что упомянутые действия расцениваются как продолжение политической кампании по борьбе с инакомыслием, олицетворением которого стали журналисты российских СМИ.

«Властям страны было адресовано требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон изменил позицию по украинскому конфликту, став сильнейшим союзником Украины.