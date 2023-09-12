Politico: Макрон изменил позицию по Украине, став ее сильнейшим союзником

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил позицию по украинскому конфликту, став сильнейшим союзником Украины. Об этом пишет Politico.

По словам старшего советника Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбурга, французский лидер был зациклен на идее сыграть посредническую роль между Киевом и Москвой для урегулирования кризиса. «Но Макрон, наконец, понял, что Путин не заинтересован в переговорах», — отметил эксперт.

Отмечается, что президент Франции примерил на себя мантию одного из самых сильных союзников Украины, пообещав поддержку «до победы», стремясь лидировать в таких вопросах, как членство в НАТО и военная помощь.

Париж существенно отошел от своей позиции и по расширению Европейского союза (ЕС). Франция сейчас ищет новых союзников, хочет возглавить процесс расширения.

«Учитывая разговоры о смещении центра тяжести на восток, Франция нуждается в поддержке, помимо своих традиционных союзников, таких как Германия, Италия и Испания, если она хочет повлиять на изменения, которые она сейчас считает неизбежными», — пишет газета.

Ранее Макрон заявил, что G20 не является той площадкой, где можно добиться дипломатического прорыва в урегулировании ситуации на Украине. Коме того, он признал наличие разногласий в G20 по ситуации на Украине, а также напомнил, что площадка не является форумом для политических дискуссий, так как группа была воссоздана в 2008-2010 годах в связи с международным финансовым кризисом.