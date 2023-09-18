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17:14, 18 сентября 2023Мир

В Финляндии арестовали подозреваемого в нарушении антироссийских санкций

Yle: полиция Финляндии подозревает бизнесмена в нарушении антироссийских санкций

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Полиция Финляндии арестовала бизнесмена Габриэля Темина по подозрению в нарушении антироссийских санкций. Об этом сообщает местный телерадиоканал Yle.

«Предприниматель является исполнительным директором двух компаний, оперирующих в Финляндии. Темин — гражданин Франции. С 1991 года он имеет постоянный адрес проживания в Финляндии», — указывает издание.

Отмечается, что суд избрал в качестве меры пресечения Темину заключение под стражу, чтобы он не смог «уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела».

В августе власти Испании наложили арест на имущество, якобы связанное с попавшими под европейские санкции российскими предпринимателями. В стране арестовали 10 самолетов, 5 яхт, 357 объектов жилой недвижимости и 22 автомобиля бизнесменов из России.

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    Виктория Кондратьева
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