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19:54, 18 сентября 2023Наука и техника

Самый дорогой iPhone 15 пропал из продажи

Покупатели новых iPhone столкнулись с задержками из-за проблем на производстве

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Первые покупатели смартфонов Apple столкнутся с задержками поставок. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты портала сослались на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который заявил, что Apple еще не решила некоторые производственные проблемы. Из-за этого корпорация не сможет наладить постоянные поставки топовых смартфонов новой серии iPhone 15.

При этом аналитик опроверг, что задержки в продаже связаны с высоким спросом на модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. По его словам, спрос на актуальные модели остался примерно на том же уровне, что и на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в 2022 году. Мин-Чи Ко отметил, что проблемы связаны именно с самими дорогими девайсами серии — базовые iPhone 15 и 15 Plus не пропали из продажи.

Согласно сайту Apple, при предзаказе iPhone 15 пользователь из США может получить его 22 сентября — в день старта продаж. Однако если заказать топовый iPhone 15 Pro Max, то компания привезет устройство в течение 6-7 недель — то есть до конца октября или начала ноября.

Впервые о том, что выход самого дорогого флагмана Apple в продажу может задержаться из-за проблем на производстве, Мин-Чи Ко заявил в конце августа. Специалист рассказал, что проблемы заключаются в «высокой сложности обработки и значительных изменениях конструкции во время разработки».

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    Андрей Ставицкий
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