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09:42, 18 сентября 2023Ценности

Блогерша окрасила волосы свеклой и показала результат

Кадр: @STELLAMARIACINI / TikTok

Блогерша Стелла Чини окрасила волосы свеклой в домашних условиях и показала результат. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 273 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах девушка предстала с короткой стрижкой и преимущественно белого оттенка прядями. При этом она заявила, что хочет себя развлечь. «Мне скучно, поэтому вот о чем я подумала. Что произойдет, если покрасить пряди в розовый цвет не какой-нибудь краской для волос, а свеклой? Давайте выясним», — отметила юзерша.

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Инфлюэнсерша отварила и измельчила корнеплод, процедила полученную смесь и нанесла жидкость на волосы с помощью кисти. Затем она надела на голову шапочку для душа и указала, что проведет в ней несколько часов. Впоследствии Чини продемонстрировала итог процедуры, позируя перед камерой с равномерно покрытыми насыщенным розовым цветом волосами. «Классный оттенок», — резюмировала блогерша.

В феврале блогерша Хеллен покрылась розовыми потеками во время тренировки из-за окрашенных волос.

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    Алина Гостева
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