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16:11, 18 сентября 2023Мир

В США оценили возможность отступления России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется выполнения требований России в конфликте

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин намерен добиться выполнения требований Москвы в конфликте с Украиной. Возможность российского отступления оценил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Путин рассчитывает сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы», — сказал он.

По его мнению, нет шансов, что сложится ситуация, при которой российская сторона примет решение отступить. Джонсон добавил, что Путин пытается избежать эскалации конфликта, поскольку его расширение и участие стран Запада привело бы к возникновению неконтролируемой ситуации.

Экс-аналитик ЦРУ отметил, что во время выборов президента Украины он возлагал надежды на урегулирование ситуации на Донбассе Владимиром Зеленским, однако его приход к власти лишь усугубил положение дел.

Ранее бывший агент предсказал, что политика официальных лиц Запада в отношении России закончится провалом из-за недооценки возможностей Москвы. По его мнению, многие западные политики убедили себя, что Россия слаба и близка к полному краху, поэтому нужно просто продолжать оказывать на нее давление.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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