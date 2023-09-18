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13:51, 18 сентября 2023Мир

В США предсказали провал Запада из-за недооценки России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: недооценка России приведет политику Запада к провалу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предсказал, что политика официальных лиц Запада в отношении России закончится провалом из-за недооценки возможностей Москвы. Интервью доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, многие западные политики убедили себя, что Россия слаба и близка к полному краху, поэтому нужно просто продолжать оказывать на нее небольшое давление.

Джонсон добавил, что такая стратегия не работала последние 18 месяцев, однако на Западе продолжают надеяться, что эта политика может принести результат, однако это приведет их к провалу.

Ранее экс-агент ЦРУ заявил, что Россия нанесет мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда истощит их возможности. По его словам, у Украины нет достаточного количества военнослужащих, чтобы продолжать конфликт несколько лет. Кроме того, украинским властям не хватает средств, чтобы продолжать настолько интенсивные боевые действия.

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    Семен Александров
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