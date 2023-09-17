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20:08, 17 сентября 2023Мир

В США предсказали сильный удар России по ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия нанесет сильный удар по ВСУ, когда их истощит
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия нанесет мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда истощит их возможности. Сильный удар российских войск по украинской армии предсказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Россия не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — сказал он.

По его словам, у Украины нет достаточного количества военнослужащих, чтобы продолжать конфликт несколько лет. Кроме того, украинским властям не хватает средств, чтобы продолжать настолько интенсивные боевые действия.

Ранее Джонсон заявил, что российские войска уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО. По мнению эксперта, в начале конфликта на Украине западные страны были уверены в идеальной подготовке ВСУ, но военная мощь России привела к уничтожению украинских военнослужащих.

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    Семен Александров
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