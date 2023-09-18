Крису Року понадобилась помощь психолога после пощечины Уилла Смита на «Оскаре»

People: Крис Рок обращался к психологу после пощечины Уилла Смита на «Оскаре»

Американский актер и стендапер Крис Рок обращался за помощью к психологу после пощечины от актера Уилла Смита на премии «Оскар» в 2022 году. Об этом People рассказала комик Лесли Джонс.

По словам Джонс, Рок ей «как брат». Она подчеркнула, что поступок Смита сильно разозлил ее. «Долгое время я просто злилась. А Крис Рок отшучивался. Я тоже знаю Уилла… Я подумала: "Ты не сможешь справиться с этим дерьмом. Это же "Оскар". Весь мир смотрит"», — сказала Джонс.

Комик отметила, что этот случай имел серьезные последствия для Рока, о которых мало кто знает. «Это было унизительно. Это действительно повлияло на него», — добавила она, уточнив, что актер был вынужден пойти на консультации по оказанию психологической помощи со своими дочерями.

Ранее Крис Рок описал свои ощущения от пощечины Уилла Смита на «Оскаре» спустя год.

В конце марта 2022 года во время церемонии вручения «Оскара» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Шоумен отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги актера, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его женой.