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12:38, 18 сентября 2023Мир

Румыния пригрозила возобновить запрет на ввоз украинского зерна

Премьер Румынии Чолаку пригрозил возобновить запрет на ввоз украинского зерна

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Правительство Румынии возобновит запрет на ввоз украинского зерна сроком на 30 дней, если вновь поступят заявки на поставки сельхозпродукции с Украины на румынский рынок. Подобной мерой пригрозил премьер-министр страны Марчел Чолаку, сообщает издание Adevarul.

По его словам, с момента снятия Европейской комиссией ограничения на ввоз украинских зерновых ни один килограмм пшеницы не попал на румынский рынок. Чолаку объяснил это «джентльменским соглашением» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Если будут запросы на экспорт в Румынию, я попрошу министерства сельского хозяйства и экономики сделать совместное распоряжение о продлении ограничения на ввоз на 30 дней», — предупредил политик.

Глава румынского правительства добавил, что Бухарест ожидает от Украины предложений по лицензированию экспорта.

15 сентября прекратил действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Вслед за этим Венгрия, Словакия и Польша объявили о введении запрета на ввоз украинской продукции на национальном уровне, тогда как власти Румынии и Болгарии от такого шага воздержались. Данное решение вызвало недовольство болгарских фермеров, которые пригрозили в ответ перекрыть дороги на Софию.

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    Виктория Кондратьева
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