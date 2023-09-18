Румыния пригрозила возобновить запрет на ввоз украинского зерна

Премьер Румынии Чолаку пригрозил возобновить запрет на ввоз украинского зерна

Правительство Румынии возобновит запрет на ввоз украинского зерна сроком на 30 дней, если вновь поступят заявки на поставки сельхозпродукции с Украины на румынский рынок. Подобной мерой пригрозил премьер-министр страны Марчел Чолаку, сообщает издание Adevarul.

По его словам, с момента снятия Европейской комиссией ограничения на ввоз украинских зерновых ни один килограмм пшеницы не попал на румынский рынок. Чолаку объяснил это «джентльменским соглашением» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Если будут запросы на экспорт в Румынию, я попрошу министерства сельского хозяйства и экономики сделать совместное распоряжение о продлении ограничения на ввоз на 30 дней», — предупредил политик.

Глава румынского правительства добавил, что Бухарест ожидает от Украины предложений по лицензированию экспорта.

15 сентября прекратил действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Вслед за этим Венгрия, Словакия и Польша объявили о введении запрета на ввоз украинской продукции на национальном уровне, тогда как власти Румынии и Болгарии от такого шага воздержались. Данное решение вызвало недовольство болгарских фермеров, которые пригрозили в ответ перекрыть дороги на Софию.