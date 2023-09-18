Европейские фермеры потребовали запретить импорт украинского зерна

Euraktiv: болгарские фермеры потребовали запретить импорт украинского зерна

Болгарские фермеры потребовали запретить импорт украинского зерна и планируют масштабные акции протеста, чтобы надавить на правительство. Об этом сообщает европейское издание Euraktiv.

В частности, болгарские производители зерновых собираются перекрыть дороги на столицу страны, Софию. По их мнению, правительство не предпринимает достаточных усилий для того, чтобы помочь местным хозяйствам справиться с наводнением рынка значительно более дешевой сельхозпродукцией из Украины.

Как считают болгарские фермеры, единственный выход из сложившейся ситуации — запрет на ввоз украинских зерновых, овощей, молока, меда и мяса. Местные производители также требуют, чтобы власти заставили заводы покупать у них продукцию по ценам на 15-20 процентов выше мировых.

15 сентября прекратил действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. При этом украинские власти пообещали разработать план по поставкам в Евросоюз, чтобы избежать резкого роста экспорта. Тем не менее, Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне. При этом власти последней даже заявили, что эмбарго выгодно самому Киеву. Польский министр сельского хозяйства и продовольствия страны Роберт Телюс, что во время действия импортных ограничений транзит украинской сельхозпродукции через территорию Польши выше.