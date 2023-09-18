Владелец кафе спас жизнь известному регбисту

Daily Mail: в Австралии владелец кафе спас жизнь перенесшему инсульт регбисту

Известный регбист Стив Моррис из Австралии перенес инсульт в кафе и выжил благодаря быстрой реакции владельца заведения. Об этом сообщает Daily Mail.

66-летний бывший игрок St George Dragons находился в кафе Central Perk в городе Киама, штат Новый Южный Уэльс, когда внезапно потерял сознание. Владелец заведения, заметивший это, бросился к мужчине и оказал ему первую помощь. После этого он вызвал бригаду скорой помощи.

Морриса срочно доставили в больницу. Врачи провели обследование и обнаружили тромб в мозге пациента, который благополучно удалили в ходе операции. По словам сына бывшего регбиста, мужчина быстро восстановился после хирургического вмешательства. Они вместе с матерью поблагодарили владельца кафе за то, что тот спас жизнь Моррису. «Все могло обернуться гораздо хуже», — утверждает сын пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Австралии 69-летний мужчина спас товарища от одной из самых ядовитых змей мира ценой собственной жизни. Австралиец сумел снять с ноги друга обвившую ее змею, но рептилия несколько раз укусила его.