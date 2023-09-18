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14:04, 18 сентября 2023Бывший СССР

В Эстонии оштрафовали поляка за георгиевскую ленту

ERR: в Эстонии гражданина Польши оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

На пограничном пункте в Нарве в Эстонии гражданина Польши оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту на автомобиле. Об этом сообщает портал ERR.

Пограничники увидели в машине у поляка ленточку, прикрепленную к зеркалу заднего вида. Он добровольно сдал ее, но все равно был оштрафован.

Сообщается, что гражданин Польши въезжал в Эстонию с территории России.

4 сентября в Эстонии жестко задержали мужчину из-за георгиевской ленты. Полицейские вытащили водителя из машины, уложили его на асфальт и надели на него наручники.

С апреля в республике действует запрет на демонстрацию символики, связанной с «военной агрессией». К ней относится и георгиевская лента.

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    Алевтина Запольская
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