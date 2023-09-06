В Эстонии жестко задержали мужчину за георгиевскую ленту на автомобиле

В Эстонии полиция жестко задержала мужчину из-за георгиевской ленты на авто

В Эстонии полиция жестко задержала мужчину из-за георгиевской ленты на автомобиле. Об этос сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Инцидент произошел 4 сентября в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке страны. Полицейские вытащили водителя из машины, уложили его на асфальт и надели на него наручники.

«Полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида... Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами», — рассказали в Йыхвиском отделении полиции.

По данным полицейских, мужчина отказался снимать ленту и завел автомобиль, чтобы отъехать. Правоохранители надели на него наручники и отвезли в отделение.

В августе эстонские пограничники оштрафовали водителя на 400 евро за георгиевскую ленту на машине. Автомобиль с гражданином Эстонии за рулем следовал из России.

С апреля в республике действует запрет на демонстрацию символики, связанной с «военной агрессией». К ней относится и георгиевская лента.