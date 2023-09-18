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12:14, 18 сентября 2023Мир

Южная Корея нарастила производство оружия из-за поставок Запада на Украину

WSJ: экспорт оружия из Южной Кореи вырос вдвое из-за нехватки гаубиц у США

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Спрос на гаубицы и другое оружие, произведенное в Южной Корее, резко возрос на фоне истощения запасов Запада из-за поставок Украине. Это делает Южную Корею самым быстрорастущим экспортером оружия в мире, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

США и их союзники отправили Украине большую часть своих запасов артиллерии и боеприпасов, однако быстро осознали, что их военная промышленность плохо подготовлена ​​к быстрому восполнению арсенала. Именно здесь на помощь пришла Южная Корея, где продажи оружия выросли более чем вдвое в 2022 году.

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace нарастила свои мощности по производству оружия на экспорт.​​ На их заводе собираются пуленепробиваемые пластины и 47-тонные гаубицы для Польши и Эстонии, которые позже будут отправлены на Украину.

Ранее стало известно, что сенаторы США призвали Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS как можно скорее. По их мнению, ATACMS помогут Вооруженным силам Украины добиться к зиме «важных целей».

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    Дарья Балацкая
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