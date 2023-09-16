Сенаторы США призвали Байдена поставить Украине ракеты ATACMS как можно скорее

Четыре сенатора призвали Байдена как можно скорее предоставить ВСУ ракеты ATACMS

Четыре американских сенатора призвали президента США Джо Байдена как можно скорее предоставить Украине тактические ракеты MGM-140 ATACMS. Об этом сообщает The Hill.

Соответствующее письмо подписали Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм. По их мнению, ATACMS помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться к зиме «важных целей». В документе парламентарии заявили, что дальнейшее промедление в данном вопросе «только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт».

Ранее представитель Пентагона прокомментировал слухи о скорых поставках ATACMS Украине. Он отметил, что руководство США пока не приняло решение о поставках Украине тактических баллистических ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.