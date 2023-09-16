Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 16 сентября 2023Мир

Сенаторы США призвали Байдена поставить Украине ракеты ATACMS как можно скорее

Четыре сенатора призвали Байдена как можно скорее предоставить ВСУ ракеты ATACMS

Четыре американских сенатора призвали президента США Джо Байдена как можно скорее предоставить Украине тактические ракеты MGM-140 ATACMS. Об этом сообщает The Hill.

Соответствующее письмо подписали Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм. По их мнению, ATACMS помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться к зиме «важных целей». В документе парламентарии заявили, что дальнейшее промедление в данном вопросе «только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт».

Ранее представитель Пентагона прокомментировал слухи о скорых поставках ATACMS Украине. Он отметил, что руководство США пока не приняло решение о поставках Украине тактических баллистических ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной замене Зеленского на заседании СБ ООН

    В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину

    Мали, Буркина-Фасо и Нигер договорились о коллективной обороне

    В США рассказали о возможностях самого вооруженного истребителя

    В СНБО Украины предъявили новые требования Западу

    Пропавшие бриллианты, триллион рублей и пирамида МММ: самые громкие аферы в истории СССР и России

    На посетительницу московского салона красоты рухнуло зеркало

    В Стамбуле загорелась крыша популярного рынка

    В НАТО назвали численность резерва для атаки

    Сенаторы США призвали Байдена поставить Украине ракеты ATACMS как можно скорее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости