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20:35, 18 сентября 2023Экономика

Минфин заявил об обсуждении различных мер по снижению цен на топливо в России

В Минфине заявили об изучении разных вариантов регулирования топливного рынка

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство России обсуждает различные меры по стабилизации цен на топливном рынке. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, его слова приводит «Интерфакс».

«Обсуждаются разные меры, решение окончательное за правительством», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли вариант введения заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты. «Минфин ничего не предлагает, идет обсуждение внутри правительства», — добавил министр.

При этом Сазанов не смог сообщить, на какой срок может быть принято такое решение. Однако, по его словам, оно «в любом случае должно быть системным, чтобы урегулировать внутренний рынок». Замминистра финансов также отказался от комментариев по поводу возможного отказа властей от сокращения вдвое топливного демпфера, указав, что рассматриваются «разные варианты».

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Ранее источники в кабмине сообщили, что правительство предложило два варианта стабилизации цен на топливо в России. Рассматривается возможность запрета экспорта нефтепродуктов на некоторый срок для насыщения рынка или увеличение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну.

15 сентября Министерство финансов России объявило о повышении экспортной пошлины на нефть. С 1 октября 2023 года она увеличится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну. В настоящее время экспортная пошлина равна 21,4 доллара за тонну. Одновременно увеличится пошлина на светлые нефтепродукты и масла, а также на товарный бензин — до 7,1 доллара за тонну.

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