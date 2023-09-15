Минфин России объявил о повышении экспортной пошлины на нефть

Минфин: экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября будет повышена на $2,5

Министерство финансов России объявило о повышении экспортной пошлины на нефть. Об это сообщается на официальном сайте ведомства.

С 1 октября 2023 года она увеличится на 2,5 доллара и составит 23,9 доллара за тонну. В настоящее время экспортная пошлина равна 21,4 доллара за тонну. В сентябре пошлина на нефть была повышена на 4,5 доллара, в августе — на 1,3 доллара.

Одновременно увеличится пошлина на светлые нефтепродукты и масла, а также на товарный бензин — до 7,1 доллара за тонну.

Повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы усилить механизм сдерживания роста цен на топливо, в частности на бензин, предложили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг. Если повысить пошлину, производителям станет менее выгодно поставлять нефть за рубеж — в результате объемы нефти, направляемые на переработку внутри России, увеличатся, отметили депутаты. Кроме того, увеличенная пошлина позволит полностью прекратить выплаты нефтяникам по демпферу (этот механизм подразумевает доплату за продажу нефти на внутреннем рынке, когда экспортные цены оказываются выше российских).

15 сентября Центробанк РФ повысил прогноз средней стоимости нефти Urals до 60 долларов за баррель. Как следует из среднесрочного прогноза регулятора, ранее этот показатель составлял 55 долларов. При этом оценка стоимости российской нефти в 2025 и 2026 годах сохранена на уровне 55 долларов за баррель.