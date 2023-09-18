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13:17, 18 сентября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали успешным наступление ВСУ

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал успешным наступление ВСУ

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «успешным» контрнаступление Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу CNN.

По его словам, наступление украинских войск якобы «увенчалось успехом», а инициатива на поле боя «полностью на стороне Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS признал трудности контрнаступления ВСУ, заявив, что оно проходит медленно. До этого глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал армии Марк Милли также сообщал, что Киев не сможет добиться быстрого успеха в контрнаступлении.

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    Алевтина Запольская
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