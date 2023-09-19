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20:43, 19 сентября 2023Наука и техника

Путин рассказал о росте выпуска бронетехники в России

Путин: производство бронетехники в России за год выросло вдвое

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Производство бронетехники в России по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза», — сказал глава государства.

Выступая на заседании Военно-промышленной комиссии России, президент страны поручил в связи с проведением специальной военной операции (СВО) уточнить объемы новой госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы.

Кроме того, Путин поручил организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО).

Глава государства назвал стратегической задачей обеспечение оружием Вооруженных сил (ВС) России в зоне СВО.

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    Иван Потапов
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