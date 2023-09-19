Украина отказалась принимать танки Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния

Der Spiegel: Киев отказался от 10 танков Leopard от ФРГ из-за плохого состояния

Украина отказалась принимать десять танков Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев уведомил немецкую сторону, что прибывшие в Польшу танки нуждаются в ремонте, поэтому из-за отсутствия подготовленного технического персонала и достаточного количества запчастей переправлять Leopard 1 на Украину нет смысла.

Отмечается, что Минобороны ФРГ отправило экспертов в польский Жешув для проверки и обслуживания танков, которые подтвердили необходимость ремонта.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро. Германия отправит Украине дополнительные боеприпасы, средства защиты и системы разминирования.