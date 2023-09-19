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11:42, 19 сентября 2023Мир

МИД России обвинил Запад в давлении на Международный суд ООН

МИД РФ обвинил Запад в давлении на Международный суд ООН в слушаниях по Украине

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Попытки Запада оказать давление на Международный суд ООН в Гааге в слушаниях по Украине несовместимы с независимостью судебного органа. В этом западные страны обвинил МИД России в заявлении на сайте ведомства.

«32 страны Запада вступили в разбирательство под предлогом желания высказать свои соображения по толкованию Конвенции о геноциде, а в действительности — чтобы коллективно насобирать недостоверные факты, позволяющие сгладить преступления киевского режима», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Сообщается, что слушания проходят в рамках российско-украинского разбирательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В заявлении МИД РФ говорится, что Украина, манипулируя фактами, пытается добиться решения о том, что она не совершала геноцида в Донбассе, поэтому Россия неправомерно применила военную силу, начав специальную военную операцию.

Слушания в Международном суде ООН продлятся по 27 сентября. Российская сторона выступила со своими возражениями в связи с делом 18 сентября, Украина выступит 19 сентября. 20 сентября свои заявления сделают 30 других стран, включая Австрию, Германию, Канаду, Польшу, Францию и другие.

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    Семен Александров
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