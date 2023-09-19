Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:34, 19 сентября 2023Мир

Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию по конфликту на Украине

Глава МИД Японии Камикава: G7 призывают Китай оказать давление на РФ по Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Страны «Большой семерки» (G7) призывают Китай оказать давление на Россию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Японии Еко Камикава в качестве председателя переговоров глав дипломатических ведомств стран, сообщает ТАСС.

«Члены G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода войск с территории Украины», — говорится в заявлении японского министра.

На прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД G7 также раскритиковали действия России на Украине, договорились поддерживать Киев и призвали возобновить зерновую сделку. Представители стан также обвинили Москву в использовании ядерной риторики и назвали ее неприемлемой.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

    Россияне массово устремились в Китай

    Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию на сердце

    Вратарь сборной России объяснил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Приезжий обманул московскую пенсионерку на два миллиона рублей и был задержан

    Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

    Генерал ФСБ назвал главную особенность украинских вербовщиков

    Эрдоган резко ответил перебивавшей его журналистке американского телеканала

    Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости