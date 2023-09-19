Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию по конфликту на Украине

Глава МИД Японии Камикава: G7 призывают Китай оказать давление на РФ по Украине

Страны «Большой семерки» (G7) призывают Китай оказать давление на Россию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Японии Еко Камикава в качестве председателя переговоров глав дипломатических ведомств стран, сообщает ТАСС.

«Члены G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода войск с территории Украины», — говорится в заявлении японского министра.

На прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД G7 также раскритиковали действия России на Украине, договорились поддерживать Киев и призвали возобновить зерновую сделку. Представители стан также обвинили Москву в использовании ядерной риторики и назвали ее неприемлемой.