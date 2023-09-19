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06:59, 19 сентября 2023Мир

В Японии анонсировали новую встречу глав МИД G7

МИД Японии анонсировал очную встречу глав МИД G7 в Токио 7-8 ноября

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Представитель МИД Японии заявил, что следующая встреча глав МИД «Большой семерки» (G7) пройдет 7-8 ноября в Токио. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что встреча состоится в очном формате в столице Японии.

На прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД G7 раскритиковали действия России на Украине, договорились поддерживать Киев и призвали возобновить зерновую сделку. Представители стан также обвинили Москву в использовании ядерной риторики и назвали ее неприемлемой.

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Предыдущая встреча глав МИД G7 прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве — знаменитом курорте в префектуре Нагано. В ходе переговоров министры приняли решение сохранить санкции против России, усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву.

Представители G7 также договорились, что власти усилят меры реагирования на поставки оружия в Россию и «продолжит принимать меры против тех, кто материально ее поддерживает».

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    Марина Совина
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