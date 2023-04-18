Страны G7 заявили о сотрудничестве для пресечения обхода санкций Россией

Главы МИД стран G7 продолжат сотрудничество для пресечения обхода санкций Россией

Страны «Большой семерки» продолжат сотрудничество для пресечения обхода Россией санкций. Об этом сказано в заявлении глав МИД G7 по окончании их встречи в Японии.

Как подчеркнули представители «Большой семерки», они продолжают выступать за усиление ограничений против Москвы.

«Мы по прежнему привержены усилению санкций против России, их координации и полному соблюдению, в том числе через механизм координации правоприменения, и противодействию попыткам России обойти и подорвать наши санкционные меры», — сказано в совместном заявлении.

Кроме этого, министры иностранных дел стран G7 заявили, что «угроза» России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии неприемлема. В заявлении главы МИД также осудили «продолжающийся захват и милитаризацию» Москвой Запорожской атомной электростанции. Они отметили, что это «может привести к потенциально серьезным последствиям для ядерной безопасности».

Представители G7 также условились, что власти усилят меры реагирования на поставки оружия в Россию и «продолжит принимать меры против тех, кто материально ее поддерживает».

17 апреля в ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, главы МИД «Большой семерки» приняли решение сохранить санкции против России, усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву.

После этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запад продолжит реализовывать свои задумки, потому что поражение Украины для них — это их политическое поражение.