Главы МИД G7 осудили Россию за «угрозу» разместить ядерное оружие в Белоруссии

Главы МИД G7: «угроза» России разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлема

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) заявили, что «угроза» России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии неприемлема. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав ведомств в Японии, пишет РИА Новости.

«Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия», — говорится в заявлении.

Главы МИД G7 также осудили «продолжающийся захват и милитаризацию» Россией Запорожской атомной электростанции. Они отметили, что это «может привести к потенциально серьезным последствиям для ядерной безопасности».

В конце марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. По словам президента, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он указал, что такое решение было принято в связи с заявлением Великобритании о передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном.

