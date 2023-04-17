В России отреагировали на решение G7 сохранить санкции и поддержку Киева

Депутат Чепа объяснил решение G7 сохранить поддержку Киева фразой «они не могут отступать»

Страны «Большой семерки», в частности США, продолжат реализовывать свои задумки, потому что поражение Украины для них — это их политическое поражение. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на решение глав внешнеполитических ведомств о сохранении антироссийских санкций и дальнейшем оказании помощи Киеву.

Все страны G7 действуют по указанию США, полагает парламентарий. «И несмотря на абсолютно очевидный провал их планов, они будут продолжать выполнение своих задумок, потому что они прекрасно понимают, что поражение Украины для них есть не что иное, как их политическое поражение», — высказался Чепа.

Они не могут отступать, так как это будет значить признание поражения, убежден депутат. Поэтому, по его мнению, сейчас страны «Большой семерки» будут предпринимать все усилия для того, чтобы каким-то образом сглаживать ситуацию, и искать возможности выхода из этой ситуации. «Понятно, что они рассчитывали на абсолютно другие результаты, и сегодня они вынуждены каким-то образом лавировать в этой ситуации», — подытожил он.

В ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, главы МИД «Большой семерки» приняли решение сохранить санкции против России, усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса». Предположительно, новые ограничения могут утвердить на предстоящем саммите глав стран G7, который запланирован на май.

