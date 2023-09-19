Страдающим от неконтролируемого желания заниматься сексом дали совет

Если интимная близость начинает вредить физическому и психическому здоровью, это повод встревожиться и пересмотреть свое поведение, считает коуч по отношениям Закари Зейн. Такой совет он дал людям, страдающим от неконтролируемого желания заниматься сексом, пишет издание Men's Health.

По словам Зейна, любовь к сексу не должна беспокоить человека, если она не вредит ему самому или его партнеру. В случае переживаний насчет своего сексуального поведения коуч посоветовал задать себе несколько вопросов: например, оценить, является ли неконтролируемое желание интима рискованным, то есть грозит ли потенциальный половой контакт арестом, беременностью, травмами или заболеваниями, передающимися половым путем.

Также Зейн предложил задуматься, мешает ли любовь к половой близости работе общению с друзьями и партнерами и другим сторонам жизни человека, влияет ли на ментальное здоровье. «Секс может быть случайным, но это все-таки люди со своими чувствами. Вы обращаетесь с ними уважительно, ваши намерения ясны? Если ваше поведение вредит другим, нужно его менять», — считает он.

Ранее сексолог и эксперт по интимным отношениям Джиджи Энгл назвала причину, по которой некоторые люди закрывают глаза во время полового акта. Одним так проще сосредоточиться на своих физических ощущениях, а другие стараются побороть волнение и тревогу, объяснила эксперт.

