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05:00, 19 сентября 2023Забота о себе

Страдающим от неконтролируемого желания заниматься сексом дали совет

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Если интимная близость начинает вредить физическому и психическому здоровью, это повод встревожиться и пересмотреть свое поведение, считает коуч по отношениям Закари Зейн. Такой совет он дал людям, страдающим от неконтролируемого желания заниматься сексом, пишет издание Men's Health.

По словам Зейна, любовь к сексу не должна беспокоить человека, если она не вредит ему самому или его партнеру. В случае переживаний насчет своего сексуального поведения коуч посоветовал задать себе несколько вопросов: например, оценить, является ли неконтролируемое желание интима рискованным, то есть грозит ли потенциальный половой контакт арестом, беременностью, травмами или заболеваниями, передающимися половым путем.

Также Зейн предложил задуматься, мешает ли любовь к половой близости работе общению с друзьями и партнерами и другим сторонам жизни человека, влияет ли на ментальное здоровье. «Секс может быть случайным, но это все-таки люди со своими чувствами. Вы обращаетесь с ними уважительно, ваши намерения ясны? Если ваше поведение вредит другим, нужно его менять», — считает он.

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    Александра Лисица
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