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15:28, 19 сентября 2023Наука и техника

Apple выпустила iOS 17

Apple представила публичные версии iOS 17, iPadOS 17 и watchOS 10

Фото: Szabo Viktor / Unsplash

Корпорация Apple выпустила публичные версии операционных систем для своих гаджетов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Новая версия ОС для смартфонов — iOS 17 — стала доступна для скачивания вечером 18 сентября. В апдейте появились настраиваемые карточки контактов, обновленное приложение iMessage, возможность отправлять отложенные аудио- и видеосообщения в FaceTime, режим StandBy для iPhone.

Также компания представила iPadOS 17 и и watchOS 10 — операционные версии для планшетов и умных часов соответственно. Все они оказались доступны для скачивания пользователям из России. Операционная система для компьютеров macOS Sonoma будет выпущена 26 сентября.

Новая iOS 17 доступа для iPhone SE второго поколения, iPhone Xr, iPhone Xs и более новых устройств. Операционную систему iPadOS 17 можно установить на iPad шестого поколения, iPad mini пятого поколения, iPad Air третьего поколения, все модели iPad Pro. Вышедшая для часов watchOS 10 доступна для Apple Watch 4, Apple Watch SE и более новых девайсов.

В конце июня аналитики компании Green Smartphones заявили, что пользователи смартфонов посчитали операционную систему от Google удобнее, чем iOS. Авторы отчета выяснили, что в среднем владельцы iPhone и пользователи iOS чаще обращаются к поисковым системам за помощью для разъяснения тех или иных функций устройства.

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    Андрей Ставицкий
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