Фигурантам дела о покушении на Захарченко и подрыве Моторолы продлили арест

Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Захарченко и подрыве Моторолы

Суд продлил арест троим из четверых подсудимых по делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и подрыве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Они будут находиться в СИЗО до 29 декабря. Четвертый фигурант — Александр Тимошенко — находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Все четверо проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР. Александру Погорелову, который числится как основной фигурант, вменяют совершение теракта, несколько эпизодов шантажа, покушение и ряд других статей Уголовного кодекса.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что причастные к подрыву Захарченко обвиняются и в расправе над Моторолой. Следствие установило, что Погорелов, руководствуясь заданием Службы безопасности Украины, установил взрывчатку на крыше лифта и привел ее в действие вечером 16 октября 2016 года.