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05:15, 19 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные отразили атаку бригады «Азов» на краснолиманском направлении

Военные РФ отразили атаку бригады «Азов» на краснолиманском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные группировки «Центр» отразили атаку 12-й бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

Также военнослужащие сорвали атаку 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе торского участка и Серебрянского лесничества. Она взаимодействовали с артиллерией и штурмовой армейской авиацией.

Украинские военные потеряли на краснолиманском направлении более 50 человек, а также боевую бронированную машину и автомобиль «Пикап», уточнил Савчук.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» отразили две атаки спецбригады ВСУ «Азов» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 13 сентября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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    Марина Совина
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