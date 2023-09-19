Стало известно о недовольстве системой Starlink со стороны Украины

Pais: Украина пытается найти альтернативу системе Starlink, но пока не может

Украинские власти недовольны системой Starlink американского предпринимателя Илона Маска и пытаются найти ей альтернативу, но пока не могут. Об этом пишет El Pais.

Издание пишет, что украинские власти недовольны ограничениями со стороны Маска работы системы связи Starlink, которую используют в военных целях. Ранее телеканал CNN сообщил, что бизнесмен ограничил работу системы над Крымом, что помешало атаке украинских дронов на российский флот.

Теперь, как пишет El Pais, Украина пытается найти альтернативы Starlink. Такие альтернативы есть, но «отказаться от Маска невозможно» — если Starlink отключится, то это нанесет сильный ущерб украинской обороне.

Теперь в Киеве надеются на то, что власти США не оставят их в беде.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Маска выдающимся человеком, а также активным и талантливым бизнесменом. Российский лидер отметил, что у бизнесмена «многое получается, в том числе и при поддержке американского государства».