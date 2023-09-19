Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:53, 19 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о недовольстве системой Starlink со стороны Украины

Pais: Украина пытается найти альтернативу системе Starlink, но пока не может

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Украинские власти недовольны системой Starlink американского предпринимателя Илона Маска и пытаются найти ей альтернативу, но пока не могут. Об этом пишет El Pais.

Издание пишет, что украинские власти недовольны ограничениями со стороны Маска работы системы связи Starlink, которую используют в военных целях. Ранее телеканал CNN сообщил, что бизнесмен ограничил работу системы над Крымом, что помешало атаке украинских дронов на российский флот.

Теперь, как пишет El Pais, Украина пытается найти альтернативы Starlink. Такие альтернативы есть, но «отказаться от Маска невозможно» — если Starlink отключится, то это нанесет сильный ущерб украинской обороне.

Теперь в Киеве надеются на то, что власти США не оставят их в беде.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Маска выдающимся человеком, а также активным и талантливым бизнесменом. Российский лидер отметил, что у бизнесмена «многое получается, в том числе и при поддержке американского государства».

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

    Россияне массово устремились в Китай

    Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию на сердце

    Вратарь сборной России объяснил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Приезжий обманул московскую пенсионерку на два миллиона рублей и был задержан

    Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

    Генерал ФСБ назвал главную особенность украинских вербовщиков

    Эрдоган резко ответил перебивавшей его журналистке американского телеканала

    Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости