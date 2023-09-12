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11:44, 12 сентября 2023Экономика

Путин высказался об Илоне Маске

Президент России Путин: Илон Маск — активный и талантливый бизнесмен

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска выдающимся человеком, а также активным и талантливым бизнесменом. Такое мнение Путин высказал в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), его слова приводят «Известия».

Российский лидер отметил, что у Маска «многое получается, в том числе и при поддержке американского государства». Путин также указал, что российская компания «Роскосмос» тоже приняла решение о привлечении частных предпринимателей в космическую сферу. Он добавил, что у России в космосе есть отличные компетенции.

Президент прокомментировал крушение станции «Луна-25». Он заявил, что неудача не означает, что программа будет завершена. Путин подчеркнул, что эксперты проведут соответствующий анализ произошедшего и «работа будет продолжена».

Ранее стало известно, что принадлежащая Маску американская компания SpaceX побила рекорд по числу пусков ракет семейства Falcon 9. Так, пуск ракеты 3 сентября стал 62-м в 2023 году. В первой половине этого года компания доставила на околоземную орбиту около 447 тонн груза — примерно 80 процентов всей полезной нагрузки, выводимой в космос во всем мире.

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    Мария Черкасова
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