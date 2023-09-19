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06:00, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

Девушка обнаружила неожиданную находку в бургере и вызвала полицию

Фото: Peter Dawn / Unsplash

Американка по имени Джей купила бургер в сети ресторанов быстрого питания Wendy's и обнаружила в нем таблетку, после чего вызвала полицию. Видео, в котором она показала неожиданную находку, она опубликовала в TikTok.

«Это неприемлемо», — подписала девушка ролик. На видео она показала бургер, в котором между котлет можно заметить таблетку ярко-синего цвета. «Чертова таблетка внутри моего гребаного бургера», — сказала Джей. Она отметила, что пришла в бургерную вместе с детьми и после случившегося несколько часов провела в больнице, чтобы убедиться в том, что с ними все в порядке.

Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором рассказала, что обратилась в полицию из-за найденной в еде таблетки. В итоге сотрудники полиции выяснили, что таблетку обронила одна из сотрудниц заведения. «Я была в бешенстве. Но я поступила правильно, что позвонила в полицию, они проверили это место», — отметила она.

Многие пользователи поддержали автора и отметили, что случившееся — неприемлемо. Другие возмутились тому факту, что сотрудница ресторана заметила пропажу таблетки, но никого не предупредилf об этом. «Хорошо, что все обошлось», — написал один из комментаторов.

Ранее пользовательница TikTok рассказала, как зашла в туалет в ресторане и обнаружила неприятную находку. В уборной девушка нашла спрятанный телефон с включенной камерой, которую оставил парень, заходивший перед ней.

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    Олег Давыдов
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