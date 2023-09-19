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16:06, 19 сентября 2023Экономика

Причины создания цифрового рубля объяснили школьникам

ЦБ: использование цифрового рубля позволит избежать высоких банковских комиссий

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Цифровой рубль создан как аналог наличных денег, его использование позволит избежать высоких комиссий, которые коммерческие банки взимают с каждой операции пользователей. Так необходимость нового формата валюты объяснила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова во время онлайн-урока для школьников «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля».

Сейчас безналичные платежи связаны со счетами, открытыми в конкретных банках, и финансовые организации зарабатывают на операциях пользователей. Цифровой рубль, хранящийся на платформе Банка России, станет аналогом наличных денег в кошельке и исключит привязку расчетов к какому-либо банку и взимание им «неприятных» комиссий и ограничений.

Помимо указанных преимуществ, появление цифрового рубля позволит расплачиваться им за рубежом, на территории стран, также выпускающих национальные цифровые валюты. По словам Скоробогатовой, для этого необходимо договориться с Китаем, с Индией и Эмиратами о взаимодействии платформ.

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Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Оператором альтернативной формы нацвалюты стал Банк России, хранить цифровые рубли и совершать операции с ними можно на посредством управляемой регулятором платформы. Тестирование валюты на реальных операциях началось с 15 августа, первыми к пилотному проекту присоединились 13 банков.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян не понимает цели внедрения цифрового рубля. Каждый второй гражданин (51 процент) затруднился ответить, для чего необходим новый формат валюты. При этом треть опрошенных (30 процентов) узнали о внедрении цифрового рубля в ходе опроса.

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    Вячеслав Агапов
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