Назван срок начала тестирования цифрового рубля

ЦБ 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях

Банк России 15 августа запустит тестирование цифрового рубля на реальных операциях, рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит РИА Новости. Открывать кошельки в цифровых рублях, осуществлять переводы между клиентами, а также оплату товаров и услуг в магазинах начнут 13 банков.

По словам Скоробогатовой, к тестированию цифрового рубля готовы присоединиться еще 19 банков, 16 из которых намерены сделать это уже в 2024 году. «Мы сейчас с ними как раз начинаем работу», — цитирует ее ТАСС.

Зампред Центробанка также сообщила, что граждане, которые являются клиентами банков-участников пилота цифрового рубля, через какое-то время смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях. Всего в тестировании цифрового рубля примут участие около 600 человек и 30 юрлиц в 11 городах России.

Цифровой рубль будет выпускаться в России вместе с уже существующими формами денег, став третьей формой нацвалюты. Хранить цифровые рубли и совершать операции с ними можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.

Цифровой рубль представляет собой цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке. От криптовалют платежное средство отличается тем, что выпускается исключительно Центробанком и обеспечивается его резервами.

3 августа Совет директоров Банка России одобрил логотип цифрового рубля, состоящий из связанных между собой знака рубля и обрамляющей его окружности. Основными цветами логотипа стали кораллово-алый и белый. Предусмотрены белое изображение на красном фоне и обратная комбинация.