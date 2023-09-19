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01:59, 19 сентября 2023Мир

Боррель оценил шансы на восстановление зерновой сделки

Глава евродипломатии Боррель не увидел шансов на восстановление зерновой сделки
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке прокомментировал вероятность возобновления зерновой сделки. Его слова приводит ТАСС.

Боррель оценил шансы на восстановление зерновой сделки и подчеркнул, что не увидел их. «Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Боррель обсудит возрождение зерновой сделки с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Он подчеркнул, что намерен рассмотреть пути и средства возобновления соглашения.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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    Марина Совина
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