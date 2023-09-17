Боррель обсудит возрождение зерновой сделки с генсеком ООН

Боррель захотел обсудить возрождение зерновой сделки с генсеком ООН Гутерришем

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудит перспективу возрождения зерновой сделки с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Об этом он заявил в своем блоге.

«В июле Россия решила отказаться от этой сделки. Мы обсудим с генеральным секретарем ООН Гутерришем пути и средства ее возрождения», — сказано в публикации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров Группы двадцати (G20) учесть требования России и возобновить зерновую сделку. 5 сентября, по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, он заявил, что сделка может быть возобновлена в ближайшее время.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.