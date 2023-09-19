Депздрав опроверг сообщения о возобновлении работы COVID-госпиталя в Коммунарке

Депздрав Москвы опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке

Появившаяся в сети информация о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщило в департаменте здравоохранения Москвы.

В ведомстве объяснили, что резервный госпиталь не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. «Мощности, как и ранее, находятся в резерве», — заявили в депздраве.

Утром 19 сентября также сообщалось, что резервный госпиталь в московских Сокольниках снова готовят к приему пациентов. Тогда в департаменте здравоохранения Москвы «Ленте.ру» заявили, что работу возобновили планово, и не стали связывать это с ростом заболеваемости. Там отметили, что это стандартная практика для осеннего сезона.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 48 процентов. По его данным, с 11 по 17 сентября в России госпитализировали 1973 человека. Большая часть пришлась на Москву, где в больницы попали 590 человек.