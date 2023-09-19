Развожаев назвал причину возникновения дыма в Севастополе

Развожаев объяснил дым в Севастополе применением аэрозольной маскировки

Дым, который видят жители Севастополя, связан с применением аэрозольной маскировки в акватории бухты. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки, идет тренировка постов дымопуска. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — написал он.

По словам Развожаева, дым заметен в акватории Севастопольской бухты и в центре города. Он подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

О применении Черноморским флотом дымовой завесы Развожаев сообщал и 18 сентября. Впоследствии стало известно, что над Крымом сбили беспилотник, обломки которого упали на ферму.