Развожаев назвал причину возникновения дыма в Севастополе

Развожаев объяснил дым в Севастополе применением аэрозольной маскировки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что Черноморский флот применил специальную аэрозольную маскировку.

Чиновник предупредил жителей, что волноваться из-за дыма, который виден в районе Южной бухты, не нужно. Уточняется, что Черноморский флот использует табельные средства аэрозольной маскировки. По словам Развожаева, дымовая маскировка является абсолютно безопасной, несмотря на неприятный запах.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал россиян скачивать приложение, с помощью которого можно будет сообщать об обнаруженных беспилотниках. Чиновник пояснил, что все полученные данные передаются в компетентные органы.