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18:43, 19 сентября 2023Мир

Байден осудил Россию за приостановку участия в договоре о ядерном оружии

Президент США Байден осудил решение России приостановить участие в ДСНВ

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент США Джо Байден осудил решение России приостановить участие в реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III), регулирующего в том числе ядерный арсенал двух стран. Его слова из выступления на Генеральной Ассамблее ООН приводит CNN.

Байден назвал такое решение «безответственным и делающим весь мир менее безопасным». «После более чем 50 лет прогресса в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия Россия разрушает давние соглашения по контролю над вооружениями, в том числе объявляет о приостановке действия нового договора СНВ», — высказался он.

Американский президент указал, что сотрудничество и партнерство являются ключом к решению глобальных проблем в этих вопросах. Также, по его утверждению, в текущем году Соединенные Штаты уничтожили последние оставшиеся в своих арсеналах химические боеприпасы.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.

В апреле МИД сообщил, что Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полноформатной реализации ДСНВ при соблюдении США определенных условий. В частности, Москва ожидает отказа Вашингтона от «враждебного курса на целенаправленный подрыв национальной безопасности России».

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    Антон Похиляк
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